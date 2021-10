Webwinkels mogen vanaf volgend jaar geen neprecensies meer plaatsen. Ook mogen ze geen neplikes gebruiken om producten aan te prijzen of consumentenbeoordelingen op een misleidende manier weergeven, bijvoorbeeld door negatieve recensies weg te laten. Dat staat in een wetsvoorstel dat woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd en later deze maand wordt besproken.