Vier op de tien voormalige bewindspersonen en Tweede Kamerleden die na hun vertrek in 2017 uit de landelijke politiek ander werk vonden, is belangenbehartiger of lobbyist geworden. Dat is de uitkomst van onderzoek door het radioprogramma Dit is de Dag naar 219 politici die de afgelopen vier jaar van het Binnenhof vertrokken. De meesten van hen, 130, zijn overigens nog steeds politiek actief, maar dan elders.