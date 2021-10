De dode mannetjeswolf die op 1 oktober bij Stroe op de Veluwe is aangetroffen, is doodgeschoten. Dat blijkt uit sectie en genetisch onderzoek door Dutch Wildlife Health Center in Utrecht en Wageningen Environmental Research, meldt de provincie Gelderland. Ook is duidelijk geworden dat het gaat om wolf GW1490m. Dit dier leefde op de Zuidwest-Veluwe.