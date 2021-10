Verbreding Rijnbrug bij Rhenen hangt aan een zijden draadje

De verbreding van de brug over de Rijn bij Rhenen, waarover Utrecht en Gelderland al vele jaren spreken, hangt aan een zijden draadje. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat aanpassen van de brug 65 miljoen euro duurder wordt dan de geraamde 85 miljoen euro. Bovendien blijken drie bestaande brugpijlers niet stevig genoeg om meer verkeer te dragen. Stikstofuitstoot en chroom-6 in de gebruikte verf kunnen ook nog een spaak in het wiel steken.