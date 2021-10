De concurrentie tussen huizenzoekers neemt steeds meer toe en is zelfs verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden, merkt huizenverkoopwebsite Funda. Per huis dat te koop staat stuurden in het derde kwartaal van vorig jaar gemiddeld ongeveer drie mensen via het platform een berichtje naar de makelaar. Afgelopen kwartaal was dit aantal geïnteresseerden opgelopen tot meer dan zeven.