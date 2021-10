In de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp is woensdag een extra zitting in het omvangrijke liquidatieproces Marengo om over onderzoekswensen te spreken. Het gaat dan onder meer over het verzoek van hoofdverdachte Ridouan Taghi om zijn strafzaak af te splitsen. Het is niet duidelijk of de rechtbank direct woensdag daar een knoop over gaat doorhakken.