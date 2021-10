Kleine verliezen op aandelenbeurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met rode cijfers gesloten. Beleggers waren wat voorzichtig in aanloop naar het begin van het kwartaalcijferseizoen op Wall Street later deze week. Ook was er vrees dat centrale banken sneller hun steunmaatregelen voor de economie kunnen gaan afbouwen om de oplopende inflatie door de sterk stijgende energieprijzen te beteugelen. In de AEX-index in Amsterdam was supermarktconcern Ahold Delhaize de grootste daler vanwege een adviesverlaging.