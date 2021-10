Het middelbaar beroepsonderwijs vindt het een slecht plan om kwaliteitseisen voor kinderopvangmedewerkers te versoepelen om personeelstekorten in de kinderopvang op te vangen. „Het is niet goed voor de heel jonge kinderen in de opvang, niet voor de studenten en uiteindelijk ook slecht voor de kwaliteit van de kinderopvang zelf”, zegt de MBO Raad.