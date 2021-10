Advocaat, neef van Ridouan Taghi, aangehouden in EBI Vught

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught een neef van Ridouan Taghi aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Hij heeft als advocaat langere tijd toegang gehad tot Taghi, de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. De man werd aangehouden tijdens een bezoek aan de streng beveiligde gevangenis, meldt het Openbaar Ministerie. Uit onderschepte communicatie tussen Taghi en zijn neef leidt het OM af dat Taghi waarschijnlijk bezig was een gewelddadige uitbraak te organiseren.