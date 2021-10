De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft nipt tegen de Nederlandse oproep gestemd om oorlogsmisdaden in Jemen te blijven onderzoeken. Volgens een functionaris bij de raad in het Zwitserse Genève is het de eerste keer in vijftien jaar dat een zogenoemde resolutie wordt verworpen. Waarnemers spreken over een historische nederlaag.