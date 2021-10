De politie heeft tientallen tips binnengekregen over de dode vrouw die vorige week dinsdag werd aangetroffen in een kanaal bij het Limburgse Nederweert. De vrouw is vermoedelijk slachtoffer geworden van een misdrijf. De politie heeft geen idee wie ze is en toonde daarom deze week beelden van haar in het programma Opsporing Verzocht.