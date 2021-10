Op de onlineveiling Made in Holland van veilinghuis Christie’s is het 17e-eeuwse olieverfschilderij De Aanbidding door de Koningen, toegeschreven aan de kring rond Rembrandt, verkocht voor 860.000 euro. Het werk was afkomstig uit een privécollectie. De opbrengst was geschat op 10.000 tot 15.000 euro.