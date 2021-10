Afghaanse kinderen uit noodopvang Heumensoord krijgen onderwijs

De circa tweehonderd Afghaanse kinderen die in de noodopvang Heumensoord in de bossen tussen Nijmegen en Heumen verblijven, gaan vanaf maandag 18 oktober naar school. Ongeveer honderd kinderen bezoeken het basisonderwijs en ruim honderd twaalf- tot zeventienjarigen gaan voortgezet onderwijs volgen. Het is niet gebruikelijk dat kinderen in een noodopvang onderwijs krijgen, maar Nijmegen en Heumen hebben zich daarvoor samen met schoolbesturen ingezet om het leven voor de Afghaanse kinderen zo snel mogelijk weer zo normaal mogelijk te maken, aldus Grete Visser, wethouder Onderwijs in Nijmegen.