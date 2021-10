Vakbonden FNV en CNV zijn ontstemd over de draai van De Nederlandsche Bank (DNB) in het advies over de arbeidsmarkt van de Sociaal-Economische Raad (SER). Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV, zegt „behoorlijk ontstemd” te zijn. „Hoe halen ze het in hun hoofd?” CNV zegt dat DNB met zijn reactie „tien stappen terug in de tijd” zet.