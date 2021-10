Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven probeert de onrust te beteugelen die ontstond na de aanhouding van negen terreurverdachten op 23 september in zijn stad. Dat probeert hij „door met elkaar in gesprek te gaan” om zodoende te voorkomen dat er spanningen ontstaan binnen een wijk of gemeenschap, schrijft hij vrijdag aan de gemeenteraad.