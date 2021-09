Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen is het aantal Covidpatiënten afgelopen etmaal weer iets verder gedaald. Er liggen nu nog 140 mensen met Covid-19, het laagste aantal in meer dan twee maanden. Vergeleken met woensdag gaat het om een afname van 3 patiënten, valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).