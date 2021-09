Prinses Margriet onthult op 12 oktober in Almere een kunstwerk ter nagedachtenis aan de bemanning van een Britse Short Stirling-bommenwerper, die in maart 1943 werd neergeschoten boven het Markermeer. In het toestel zaten vijf Britten en twee Canadezen. Stoffelijke resten zijn in september vorig jaar teruggevonden toen het toestel werd geborgen in het kader van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken.