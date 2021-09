Ploumen: met voortzetting huidige coalitie verandert er niets

Net als GroenLinks denkt ook de PvdA dat voortzetting van de huidige coalitie betekent dat er niets gaat veranderen. „Nederland is toe aan verandering in plaats van stilstand. Onder Rutte 3 zijn woningnood, armoede en dakloosheid toegenomen terwijl de beleggers feest vieren. Dat nu onderhandelingen beginnen over een doorstart is daarmee pijnlijk voor iedereen die het juist anders wil, met meer saamhorigheid en minder eigenbelang. De PvdA gaat met overtuiging vanuit de oppositie laten zien dat eerlijke, sociale en duurzame keuzes voor Nederland mogelijk zijn”, zo laat PvdA-fractieleider Lilianne Ploumen weten in een eerste reactie.