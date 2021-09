De A2 tussen Vinkeveen en Abcoude is weer open. De snelweg was enkele uren afgesloten nadat een vrachtwagen was gekanteld en dwars over de weg was terechtgekomen. De truck is naar de zijkant gesleept, waardoor kort voor 08.00 uur weer drie van de vier rijstroken beschikbaar waren, meldde Rijkswaterstaat.