Bij een verkeersongeluk op de N201 in Amstelveen is donderdag de 68-jarige bestuurder van een bestelauto overleden. De bestelauto botste rond 12.50 uur op een personenauto. De man en de vrouw in de personenauto raakten gewond. Beiden waren nog aanspreekbaar na het ongeluk en zijn naar het ziekenhuis gebracht.