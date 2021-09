Op corona testen kan vanaf dit weekend op alle Waddeneilanden

Het is vanaf zaterdag op alle Nederlandse Waddeneilanden mogelijk om een coronatest af te nemen voor een coronatoegangsbewijs. Er is bij de bedrijven die testen op aangedrongen dat ze ook testmogelijkheden zouden openen op Vlieland en Schiermonnikoog. Die zijn vanaf zaterdag geopend. Dat betekent dat mensen niet meer het eiland hoeven te verlaten als ze zich moeten laten testen om bijvoorbeeld een restaurant of café te bezoeken.