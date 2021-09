Het Bravis Ziekenhuis stopt als eerste ziekenhuis van Nederland met het uitstoten van narcosegassen. Die gassen, die bijdragen aan de opwarming van de aarde, vangt het Brabantse ziekenhuis voortaan op. „Het broeikaseffect is een probleem van ons allemaal. Elke vermindering is welkom en hard nodig”, laat het ziekenhuis met vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom weten.