Nabestaanden Sabrina Oosterbeek: OM negeert geurspoor zoekhonden

De nabestaanden van de in 2017 spoorloos verdwenen Sabrina Oosterbeek willen dat het gerechtshof alsnog kijkt naar een rapport van Signi Zoekhonden. De honden van deze organisatie hebben kort na haar verdwijning iets geroken op een afvalverwerkingsplaats in Amsterdam, vlakbij de Gaasperplas. Met deze resultaten is vervolgens niets gedaan, aldus de advocaten van de nabestaanden. Volgens het Openbaar Ministerie echter heeft onderzoek van politie niets opgeleverd.