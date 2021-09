De Tweede Kamer debatteert over de begrotingsplannen van het kabinet voor volgend jaar. Omdat het kabinet in demissionaire staat is, en VVD, D66 en CDA hebben gezegd te willen overleggen over de begroting, zien veel partijen ruimte om hun eigen plannetjes in te dienen. Daarvoor is de mogelijkheid tijdens het marathondebat over de Prinsjesdagplannen: de Algemene Politieke Beschouwingen.