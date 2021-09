De staat van de vuurtoren in Den Helder is dermate slecht dat de omgeving in een straal van 70 meter per direct afgesloten moet worden. Tijdens een recente inspectie van de vuurtoren Kijkduin is ontdekt dat er grotere scheuren zijn ontstaan in de wanden, nadat eerder al kleine scheuren waren waargenomen in de Lange Jaap, zoals de toren ook wel genoemd wordt.