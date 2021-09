Oostenrijker Josef B., de klusjesman van het ‘boerderijgezin’ in Ruinerwold, wordt nu ook verdacht van het mishandelen van de kinderen van het gezin. De 60-jarige werd al verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving van de kinderen van Gerrit Jan van D., die zijn eigen geloof predikte. Van D. woonde de laatste tien jaar met de jongste zes in een boerderij in Ruinerwold, waar het gezin in oktober 2019 werd ontdekt.