Den Haag positief over plannen voor verbouwing Pier Scheveningen

Projectontwikkelaar RE:BORN, mede-eigenaar van de Pier, had de plannen in september aangekondigd. Het is de bedoeling dat er een nieuwe toren met hotelkamers en wellnessfaciliteiten wordt gebouwd op een van de ‘eilanden’ van de Pier. Ook moet er een park boven zee worden aangelegd. Onder het bestaande reuzenrad moet een multifunctionele conferentieruimte komen. Het vloeroppervlak wordt uitgebreid van 12.000 vierkante meter naar 30.000 vierkante meter.

De gemeente wil de renovatie aangrijpen om de ingang van de Pier aan de boulevard op te knappen. „Deze plannen ademen ambitie en enthousiasme”, zegt wethouder Robert van Asten (D66; stedelijke ontwikkeling) in een verklaring. „Ze bieden alles wat nodig is om de Pier en Scheveningen nieuwe allure te geven. Met een moderne aanpak maken deze plannen de Pier weer een publiekstrekker die 365 dagen per jaar bezoekers naar Scheveningen trekt.”

Als de verbouwing doorgaat, begint die in 2026. Een jaar later moet de wandelpromenade opengaan, de lange steel van de Pier. In 2028 zouden de drie ‘eilanden’ boven zee worden heropend. Volgens RE:BORN kost de herontwikkeling enkele tientallen miljoenen euro’s. De dekking daarvan is volgens het bedrijf geregeld.

Het is nu aan de gemeenteraad om in te stemmen met de plannen. De verbouwing is definitief wanneer de omgevingsvergunning wordt gegeven.

De huidige Pier is 300 meter lang en werd in 1961 geopend. Het bouwwerk was jarenlang een bekende attractie. Na een brand in 2011 ging de uitbater failliet. Door achterstallig onderhoud was de constructie toen al een bouwval. Bezoekers mochten er niet op komen. In 2014 werd de Pier opgeknapt en opnieuw ingericht. Een deel werd gesloopt. De gemeente waarschuwde in 2022 dat grote delen van de Pier op korte termijn gerepareerd moesten worden, anders zou een nieuwe sluiting dreigen.