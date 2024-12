Unie van Waterschappen heeft na zes jaar nieuwe voorzitter

Haan, die al enkele jaren in het bestuur van de koepelorganisatie zit, was na een selectieprocedure als enige kandidaat voorgedragen. „Uitdagingen genoeg, nu de manier waarop we leven met water steeds meer tegen grenzen aanloopt”, zegt de PvdA’er, sinds 2019 dijkgraaf (voorzitter) van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Haan blijft die functie ook bekleden.

Van der Sande volgde zes jaar geleden Hans Oosters, de huidige commissaris van de Koning in Utrecht, op als voorzitter van de Unie van Waterschappen. De VVD’er is tevens dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland.