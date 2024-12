In Rhenen gevonden Duitse vliegtuigbom volgende week vernietigd

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de bom uit de Tweede Wereldoorlog deze week verder onderzocht. Duidelijk is dat het explosief veilig vervoerd kan worden naar een zogeheten springlocatie. Dat is een plek waar de bom tot ontploffing wordt gebracht. Waar dat gaat gebeuren, is nog niet bekend.

De Duitse 250-ponder werd aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden op een privéterrein tussen Rhenen en Achterberg.