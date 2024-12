Zaterdag herdenkingsbijeenkomst voor getroffenen Tarwekamp

De bijeenkomst duurt zo’n twee uur en wordt gehouden in de adventkerk in de buurt, aldus de woordvoerster. De burgemeester van Den Haag Jan van Zanen is erbij, evenals „een aantal wethouders”. Er is geen programma. „Het gaat om elkaar ontmoeten.” Buurtbewoners en betrokkenen krijgen een uitnodiging.

Vrijdag kunnen meerdere bewoners en ondernemers in „shifts” spullen ophalen uit de beschadigde panden aan de Tarwekamp. Dit kon eerder deze week ook al.

Mensen die in een hotel overnachten omdat ze nog niet terug naar huis kunnen, hebben vanaf vrijdag een logeerhuis tot hun beschikking. Volgens de gemeentewoordvoerster maken veertien huishoudens van deze optie gebruik. Mensen kunnen nog tot en met zondag in hun hotel blijven, zodat ze zelf een moment kunnen kiezen om te verhuizen, legt ze uit.