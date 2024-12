Ook Breda geeft leraren en zorgmedewerkers voorrang op woning

Binnenland

Leerkrachten en mensen die in de zorg en de kinderopvang werken, krijgen voorrang op een huurwoning wanneer ze in Breda aan de slag gaan. De Brabantse stad kampt met een tekort aan werknemers in die beroepen. „Om de stad aantrekkelijk te houden hebben we goede docenten en voldoende zorgpersoneel nodig. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat onze inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben en jongeren een goede opleiding kunnen volgen”, aldus wethouder Arjen van Drunen (wonen).