Politiek Den Haag kijkt uit naar plannen demissionair kabinet

Politiek Den Haag maakt zich op voor een opnieuw vanwege corona versoberde Prinsjesdag. Na de troonrede van koning Willem-Alexander zullen de fractieleiders een eerste korte reactie geven op de plannen voor 2022 van het kabinet, dat inmiddels negen maanden demissionair is. Rond 15.00 uur biedt minister Wopke Hoekstra van Financiën de nieuwe miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan, in het bekende koffertje. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt dat in ontvangst, waarna om 15.15 uur de stukken officieel worden vrijgegeven.