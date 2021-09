De rechtbank Rotterdam doet maandag uitspraak in de zaak van ‘Balie-Syriër’ Aziz A. De 35-jarige A., die in 2017 ineens opdook in debatcentrum De Balie in Amsterdam, wordt verdacht van onder meer deelname aan een terroristische organisatie tussen 2011 en 2014. Er is een celstraf van 23 jaar tegen hem geëist.