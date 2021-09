Het boek Stilte heeft een eigen stem is verkozen tot Beste Boek voor jongeren 2021 in de categorie ‘vertaald’. Het boek is geschreven door de Amerikaanse auteur Ruta Sepetys en vertaald door Aleid van Eekelen-Benders. Met deze bekendmaking werd vrijdagmiddag het startschot gegeven voor de Boekenweek van Jongeren, die duurt tot 26 september.