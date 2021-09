Tweede Kamer neemt voorzorgsmaatregelen tegen demonstranten

Bij de Tweede Kamer zijn „zichtbare en onzichtbare” voorzorgsmaatregelen getroffen voor toekomstige demonstraties. „De inzet van de beveiligingsdienst is uitgebreid en alle ramen en buitendeuren hebben uit voorzorg een veiligheidscheck gekregen”, meldt de Kamer. Ook de politie is extra alert rond het tijdelijke gebouw, waarin het parlement na het zomerreces zijn intrek nam in verband met een jarenlange verbouwing van het Binnenhof.