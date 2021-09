De plaatjes die Anne Frank tijdens de onderduik in het Achterhuis op de wanden van haar kamer had geplakt, krijgen een nieuwe bescherming. In een bijna 48 uur durende operatie worden de huidige glazen beschermingsplaten van 10 centimeter dikte vervangen door nieuwe, veel dunnere glasplaten. Die meten maar 3 centimeter, waardoor de bezoeker straks veel dichter bij de plaatjes kan komen.