De blauwe kiekendief is bijna uitgestorven in Nederland. Dit jaar zijn er minder dan tien broedpaartjes waargenomen. Die kregen voor een deel wel jongen, maar een flink aantal jonge vogels is al gestorven door ondervoeding of bejaging. Ook in 2020 en 2019 zijn maar weinig jonge kiekendieven in leven gebleven, aldus Sovon Vogelonderzoek Nederland en Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels.