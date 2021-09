Buitenlandse merken onder vuur in China, ook kritiek op Unilever

Buitenlandse merken in China misleiden klanten en liegen ze voor. Dat stellen Chinese staatsmedia en verschillende leden van de regeringspartij nadat kledingbedrijf Canada Goose een boete opgelegd kreeg vanwege een valse reclame-uiting. Ook de Magnum-ijsjes van Unilever zijn onderdeel van de kritiek. De in China verkochte Magnums zouden goedkopere ingrediënten bevatten dan de Magnums die in westerse landen worden verkocht, zo wordt beweerd.