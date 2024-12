Maker afslankmedicijn Ozempic omlaag op Deense beurs na studie

Volgens een onderzoeksteam dat jarenlang patiëntendossiers uit Denemarken en Noorwegen bestudeerde, hadden diabetespatiënten die Ozempic gebruikten meer dan twee keer zo veel kans om gediagnosticeerd te worden met de zeldzame aandoening NAION in vergelijking met patiënten die een ander type diabetesmedicijn namen.

Verder was de stemming op de Europese beurzen licht negatief. De Amsterdamse AEX-index sloot de handelsdag 0,1 procent lager op 893,55 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, eindigde 0,7 procent lager op 857,45 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen noteerden bij het slot minnen tot 0,2 procent.

Bij de hoofdfondsen eindigde chiptoeleverancier Besi bovenaan, met een winst van 2,4 procent. Ook banken ABN AMRO en ING behoorden tot de stijgers, met plussen tot 1,4 procent. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een min van 2,3 procent.

Flitshandelaar Flow Traders was de grootste stijger bij de middelgrote fondsen op het Damrak en steeg 4,8 procent. Roestvrijstaalbedrijf Aperam sloot de rij (min 6,6 procent). Bij de kleinere beursfondsen op het Damrak eindigde waterzuiveraar NX Filtration onderaan, na een omzetalarm. Ook werd het Enschedese bedrijf door analisten van Degroof Petercam van de kooplijst gehaald. Het aandeel verloor 14,1 procent.

CD Projekt verloor op de beurs in Warschau 3,9 procent. De Poolse gameontwikkelaar heeft een trailer gepresenteerd van The Witcher IV, het langverwachte nieuwe deel in de populaire Witcher-gamereeks. Beleggers reageerden aanvankelijk positief op de eerste beelden, maar het aandeel sloot uiteindelijk lager. Zo bleef het nog altijd onduidelijk wanneer het spel precies uitkomt. The Witcher is een van de best verkochte titels ter wereld.

De euro was 1,0502 dollar waard, tegen 1,0504 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 71,13 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 74,37 dollar per vat.