Wageningen University & Research (WUR) gaat gratis licenties uitgeven voor het gebruik van vijf patenten om planten tegen droogte en ziekten te beschermen. De WUR doet dit in de hoop zo mee te helpen aan de strijd tegen de honger in de wereld. Universiteiten maar ook humanitaire organisaties in ontwikkelingslanden kunnen in aanmerking voor zo’n licentie.