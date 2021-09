Het is niet dringend noodzakelijk om volledig gevaccineerden in het algemeen nog een booster tegen corona te geven, zegt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Extra doses moeten al wel worden overwogen voor mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem. Het EMA baseert zich op een technisch rapport dat is uitgebracht door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).