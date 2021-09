De vakbond voor Duitse treinmachinisten heeft een nieuw aanbod van Deutsche Bahn verworpen om een loonconflict bij te leggen. De vijfdaagse staking in het Duitse passagiersvervoer wordt doorgezet. Het goederenvervoer per spoor is sinds woensdag al verstoord. Deutsche Bahn stapt naar de rechter om de staking te laten stoppen. Die doet later op donderdag uitspraak.