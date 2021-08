Tegen twee mannen van 21 jaar uit Enschede zijn vrijdagochtend bij de rechtbank in Almelo taakstraffen van honderd uur geëist omdat ze zouden hebben deelgenomen aan een vechtpartij met dodelijke afloop. De vechtpartij vond plaats in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 augustus vorig jaar in het uitgaanscentrum van Enschede.