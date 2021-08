De noodopvang voor Afghaanse evacués in Heumensoord bij Nijmegen gaat pas dinsdag open. Eerder was het de bedoeling dat zondagavond de eerste bus met evacués zou arriveren in het natuurgebied tussen Nijmegen en Malden. Een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kon vrijdagmorgen nog niet zeggen waarom de aankomst is vertraagd.