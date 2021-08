De zes mannen die worden verdacht van de zeer gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, op 19 mei, blijven de komende maanden vastzitten. De rechtbank in Amsterdam wees woensdag verzoeken tot al dan niet tijdelijke onderbreking van het voorarrest van het zestal af. De verdenking is veel te ernstig, zo onderbouwde de rechtbank de beslissing onder meer. „Het gaat om een zaak van de buitencategorie.”