Burgemeester Ede boos en verdrietig over demonstratie Harskamp

Burgemeester René Verhulst van Ede is boos en verdrietig over de demonstratie die dinsdagavond voor de hekken van legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp werd gehouden. De demonstratie was gericht tegen de opvang van Afghaanse evacués op het kazerneterrein en moest door politie en marechaussee beëindigd worden. Gemeente en politie overleggen woensdag over maatregelen, want „dit mag niet nog een keer gebeuren, dit willen we echt niet”, aldus Verhulst.