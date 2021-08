In de stad Groningen is een nieuwe gereformeerde kerk opgericht. Er worden op 5 september twee erediensten gehouden in gebouw Semmelstee aan de Semmelweisstraat. In de diensten, die beginnen om 10.00 en 16.30 uur, gaat ds. L. Heres voor. Hij is predikant van de gereformeerde kerk Assen-Kornhorn, onderdeel van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).