Rond 15.30 uur zijn 153 uit Afghanistan afkomstige mensen via een tussenstop op Schiphol geland, meldt het ministerie van Defensie. In totaal zijn er in nu Nederland 368 evacués via vluchten van Defensie aangekomen. Het gaat om mensen met een Nederlands of een buitenlands paspoort. Van die laatste groep reist het grootste deel vanaf Schiphol verder.