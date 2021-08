Een externe commissie doet voor de politie onderzoek naar het doodrijden van een motoragent in Rotterdam. Het onderzoek richt zich op de informatie die bekend was bij de politie over de verdachte vrachtwagenchauffeur, zo heeft korpschef Henk van Essen van de politie besloten. Een van de leden van de commissie is voormalig officier van justitie Koos Spee.