Agente op vakantie laat voortvluchtige verdachte inrekenen

De politie in het Spaanse Torremolinos heeft na een tip van een vakantievierende Nederlandse agente woensdagnacht een voortvluchtige verdachte aangehouden. De 24-jarige man uit Haarlem werd gezocht voor een steekpartij in juni in die stad. De agente, die werkt bij het korps in Haarlem, herkende hem in een café en seinde haar Spaanse collega’s in, zo bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse politie berichten in de Spaanse media.